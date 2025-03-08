СМИ: Apple отложит обновление Siri на неопределенный срок

Корпорация Apple не представит до конца года обновление голосового помощника Siri на основе технологий искусственного интеллекта. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

По данным агентства, компания стремилась укрепить позиции на рынке ИИ-сервисов, переработав Siri, но это привело к ухудшению качества помощника. В Apple опасаются, что многие из внедряемых в продукт опций не работают должным образом.

Проблемы с разработкой новой версии Siri вызваны в том числе спешкой. Ожидалось, что обновления внедрят вместе с выпуском операционной системы iOS 18.4 в апреле. Теперь речь идет «в лучшем случае о 2026 годе». При этом функции на основе больших языковых моделей (LLM), реализуют только в iOS 20 к 2027 году.

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