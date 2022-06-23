СМИ: Скорость мобильного интернета в Москве стала в 2,2 раза выше региональной

Отмечается, что год назад мобильный интернет в столице был всего в 1,9 раза быстрее. Сейчас средняя скорость соединения выросла до 48,3 Мбит/с.

Как пишет «Коммерсантъ», операторы на фоне дефицита оборудования активнее инвестируют в столичный рынок: здесь вложения окупаются быстрее из-за более высокой стоимости тарифов. По данным аналитиков, из-за отсутствия модернизации связь в регионах может начать деградировать.

Издание отмечает, что операторам хватит от 6 месяцев до года для поиска оборудования по альтернативным каналам поставок, или же им придется дождаться возврата на рынок некоторых игроков. Эксперты указывают, что удорожание мобильного интернета поможет сдержать рост трафика и нагрузки на сети.

