СМИ: Скорость мобильного интернета в Москве стала в 2,2 раза выше региональной

Скорость мобильного интернета в Москве превысила скорость соединения в регионах в 2,2 раза. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты TelecomDaily.

Простое и дешевое: Мобильная связь в России не станет хуже из-за дефицита оборудования

Отмечается, что год назад мобильный интернет в столице был всего в 1,9 раза быстрее. Сейчас средняя скорость соединения выросла до 48,3 Мбит/с.

Как пишет «Коммерсантъ», операторы на фоне дефицита оборудования активнее инвестируют в столичный рынок: здесь вложения окупаются быстрее из-за более высокой стоимости тарифов. По данным аналитиков, из-за отсутствия модернизации связь в регионах может начать деградировать.

Издание отмечает, что операторам хватит от 6 месяцев до года для поиска оборудования по альтернативным каналам поставок, или же им придется дождаться возврата на рынок некоторых игроков. Эксперты указывают, что удорожание мобильного интернета поможет сдержать рост трафика и нагрузки на сети.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваИнтернетМобильная Связь
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