В США захотели продолжить сотрудничество с Россией по МКС

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства надеются, что сотрудничество в рамках Международной космической станции с Россией продолжится и далее. Об этом заявил его руководитель Билл Нельсон газете The Washington Post.

На 2022 год запланированы перекрестные полеты к МКС России и США

Он подчеркнул, сила космоса и состоит в способности объединять страны ради блага человечества.

Глава NASA напомнил, что российские космонавты и астронавты США на протяжении нескольких лет жили и работали вместе на МКС. По его словам, это сотрудничество привело к целому ряду открытий, были проведены исследования невозможные в условиях Земли.

Американская сторона намерена продолжить это эффективное партнерство, добавил Нельсон.

Заявление о продолжении сотрудничества по МКС последовало после слов главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина на 72-м Международном астронавтическом конгрессе в Дубае. Он сообщил, что любые разговоры про будущее станции возможны только после отмены американских санкций в отношении российских предприятий, работающих на космос.

Ранее Глава NASA сообщил, что посетит Россию в ближайшее время.

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:РоскосмосNASAСШАМКС
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