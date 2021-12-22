В США захотели продолжить сотрудничество с Россией по МКС

Собянин рассказал, когда в городе отменят запрет на проведение публичных массовых мероприятий

Соцпособия и льготы в Москве за последние три года увеличены в 2-5 раз

Меры в отношении контроля за мигрантами будут ужесточаться с 2022 года

Полиция начала проверку из-за конфликта отца 9-летней студентки с сотрудниками МГУ

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