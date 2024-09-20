СМИ: Российским физикам запретят доступ к Большому адронному коллайдеру
Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) откажет в доступе к своим объектам учёным, которые связаны с российскими организациями. Об этом сообщает журнал Nature.
По данным издания, запрет начнёт действовать с 1 декабря 2024 года и будет касаться, в том числе, доступа к Большому адронному коллайдеру (БАК).
Отмечается, что связанным с Россией специалистам закроют доступ на территорию ЦЕРН, также они будут обязаны сдать имеющиеся у них виды на жительство от Франции и Швейцарии.
Также Nature пишет, что ЦЕРН продолжит работу над уже запущенными проектами на коллайдере NICA в Дубне, в которых принимают участие около 270 сотрудников российского Объединенного института ядерных исследований.
Ранее президент РФ Владимир Путин посетил Дубну, где ознакомился с технологическими особенностями сборки кольца коллайдера тяжёлых ионов комплекса NICA, сообщает RT.
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