СМИ: Российским физикам запретят доступ к Большому адронному коллайдеру

По данным издания, запрет начнёт действовать с 1 декабря 2024 года и будет касаться, в том числе, доступа к Большому адронному коллайдеру (БАК).

Отмечается, что связанным с Россией специалистам закроют доступ на территорию ЦЕРН, также они будут обязаны сдать имеющиеся у них виды на жительство от Франции и Швейцарии.

Также Nature пишет, что ЦЕРН продолжит работу над уже запущенными проектами на коллайдере NICA в Дубне, в которых принимают участие около 270 сотрудников российского Объединенного института ядерных исследований.

Ранее президент РФ Владимир Путин посетил Дубну, где ознакомился с технологическими особенностями сборки кольца коллайдера тяжёлых ионов комплекса NICA, сообщает RT.

