СМИ: Российским физикам запретят доступ к Большому адронному коллайдеру

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) откажет в доступе к своим объектам учёным, которые связаны с российскими организациями. Об этом сообщает журнал Nature.

Большой адронный коллайдер остановили раньше срока из-за нехватки электричества

По данным издания, запрет начнёт действовать с 1 декабря 2024 года и будет касаться, в том числе, доступа к Большому адронному коллайдеру (БАК).

Отмечается, что связанным с Россией специалистам закроют доступ на территорию ЦЕРН, также они будут обязаны сдать имеющиеся у них виды на жительство от Франции и Швейцарии.

Также Nature пишет, что ЦЕРН продолжит работу над уже запущенными проектами на коллайдере NICA в Дубне, в которых принимают участие около 270 сотрудников российского Объединенного института ядерных исследований.

Ранее президент РФ Владимир Путин посетил Дубну, где ознакомился с технологическими особенностями сборки кольца коллайдера тяжёлых ионов комплекса NICA, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Maximilien Brice, CERN - CERN Document Server / ru.wikipedia.org
ТЕГИ:РоссиянеУченыеИсследованиеФизика

Горячие новости

Все новости

партнеры