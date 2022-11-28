Большой адронный коллайдер остановили раньше срока из-за нехватки электричества

Большой адронный коллайдер (БАК) выключили на две недели раньше срока из-за глобального кризиса энергоснабжения и возможной нехватки электричества. Об этом объявила Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

Работа большого адронного коллайдера под угрозой из-за энергокризиса в Европе

Техническая остановка БАК началась 28 ноября. ЦЕРН также планирует в 2023 году сократить эксплуатацию ускорителя заряженных на 20%, отмечает телеканал «360».

В сентябре организация по ядерным исследованиям сообщала, что рассматривает возможность приостановки работы БАК на фоне энергокризиса в Европе, напоминает RT. ЦЕРН решила оптимизировать электропотребление на всех площадках и приняла пятилетний план энергосбережения.

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ФОТО: Maximilien Brice, CERN - CERN Document Server / ru.wikipedia.org
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