Большой адронный коллайдер остановили раньше срока из-за нехватки электричества
Большой адронный коллайдер (БАК) выключили на две недели раньше срока из-за глобального кризиса энергоснабжения и возможной нехватки электричества. Об этом объявила Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН).
Техническая остановка БАК началась 28 ноября. ЦЕРН также планирует в 2023 году сократить эксплуатацию ускорителя заряженных на 20%, отмечает телеканал «360».
В сентябре организация по ядерным исследованиям сообщала, что рассматривает возможность приостановки работы БАК на фоне энергокризиса в Европе, напоминает RT. ЦЕРН решила оптимизировать электропотребление на всех площадках и приняла пятилетний план энергосбережения.
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