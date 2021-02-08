СМИ: прибалтийские страны заявили о помехах для военных самолетов от российского 5G
Латвия и Эстония, а также Финляндия, которая не входит в НАТО, заявили, что базовые станции, работающие на частотах 4,8-4,99 ГГц под Петербургом, мешают полетам военных самолётов.
Это отмечается в таблице согласования работы частотного диапазона, опубликованной Международным союзом электросвязи, пишут «Ведомости».
Согласно международному регламенту, на использование средств связи, в том числе 5G, на приграничных территориях необходимо получать согласие.
Самая близкая к границам ЕС опытная зона — Кронштадт.
Диапазон для сети пятого поколения занят военными авиационными системами стран НАТО и сотовое использование 5G может создать им серьёзные помехи на расстоянии сотни километров, отмечает издание.
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