СМИ: прибалтийские страны заявили о помехах для военных самолетов от российского 5G

Латвия и Эстония, а также Финляндия, которая не входит в НАТО, заявили, что базовые станции, работающие на частотах 4,8-4,99 ГГц под Петербургом, мешают полетам военных самолётов.

Это отмечается в таблице согласования работы частотного диапазона, опубликованной Международным союзом электросвязи, пишут «Ведомости».

Масоны одобрили развитие 5G в России

Согласно международному регламенту, на использование средств связи, в том числе 5G, на приграничных территориях необходимо получать согласие.

Самая близкая к границам ЕС опытная зона — Кронштадт.

Диапазон для сети пятого поколения занят военными авиационными системами стран НАТО и сотовое использование 5G может создать им серьёзные помехи на расстоянии сотни километров, отмечает издание.

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ФОТО: Алексей Даничев
ТЕГИ:Сотовые Операторы
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