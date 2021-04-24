СМИ назвали сроки поступления на рынок китайской вакцины-спрея от COVID-19

Вакцина от коронавируса в виде назального аэрозоля, разрабатываемая Гонконгским университетом, станет доступна потребителям через два-три года. Об этом пишет газета South China Morning Post.

По данным издания, препарат проходит первую стадию клинических испытаний, в которых приняли участие более 10 человек. Исследователи отмечают, что вакцина «крайне безопасна». Сейчас ученые ведут наблюдение за вырабатываемым уровнем антител.

Как ожидается, вакцина-спрей будет разрешена для использования детям от шести месяцев. Кроме того, в отличие от других инактивированных инъекций, при применении нового препарата будет достаточно одной дозы.

По информации South China Morning Post, самыми серьезными побочными эффектами от назального аэрозоля будут заложенность носа и кратковременная легкая головная боль.

Помимо Китая, разработкой аналогичных вакцин-спреев занимаются ученые в Австралии и Финляндии.

