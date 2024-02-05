В России разработают магазин приложений для iPhone
Отечественные разработчики создадут магазин приложений для операционной системы iOS. Об этом пишут Известия со ссылкой на авторов проекта.
Как отметил генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, специалисты планируют разработать магазин NashStore для устройств Apple. При этом он указал, что возможность запускать альтернативные маркетплейсы на iOS пока подтверждена официально только в Евросоюзе.
«Тем не менее региональные ограничения можно будет обойти, если такие магазины не станут доступны в РФ», — считает Щельцин.
По данным экспертов, востребованность российского магазина приложений для iPhone будет зависеть от ряда факторов, в том числе качества и уникальности предлагаемых программ. При этом специалисты полагают, что спрос с точки зрения пользователей будет большим.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru