СМИ: Легендарный телефон Nokia 3210 перевыпустят в мае
Китайская компания HDM Global представит новую версию телефона Nokia, сообщает издание Nokiamob.
В соцсети X фирмы, которая владеет правами на бренд Nokia, появилось пиксельное изображение нового телефона с подписью «икона возвращается в мае».
Журналисты уверены, что речь идет именно о модели 3210, которая вышла 25 лет назад и стала одной из самых успешных по продажам.
Ранее Visual Capitalist сообщил, что Nokia 1100 стал самым продаваемым мобильным телефоном в истории. За шесть лет с момента выпуска в 2003 году гаджет был продан тиражом в 250 миллионов экземпляров.
Nokia 1100 стал самым продаваемым мобильным телефоном благодаря сочетанию качества, доступной цены и логичного интерфейса, заявил «Радиоточке НСН» ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru