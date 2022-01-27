СМИ: iPhone оснастят функцией приема оплаты картой
Функция бесконтактного приема платежей с банковских карт может появиться в смартфонах iPhone. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, компания Apple ведет работу над этой функцией с 2020 года. Предположительно, для использования смартфона как терминала оплаты будет применяться технология NFC, с помощью которой можно бесконтактно оплачивать покупки.
Bloomberg отмечает, что нововведение позволит владельцам небольших бизнесов сэкономить на покупке платежных терминалов. Apple может представить новинку уже через несколько месяцев одновременно с обновлением операционной системы iOS.
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