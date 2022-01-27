СМИ: iPhone оснастят функцией приема оплаты картой

По данным агентства, компания Apple ведет работу над этой функцией с 2020 года. Предположительно, для использования смартфона как терминала оплаты будет применяться технология NFC, с помощью которой можно бесконтактно оплачивать покупки.

Bloomberg отмечает, что нововведение позволит владельцам небольших бизнесов сэкономить на покупке платежных терминалов. Apple может представить новинку уже через несколько месяцев одновременно с обновлением операционной системы iOS.

