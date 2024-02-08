Финансовая прокуратура Франции начала расследование против Huawei

Национальная финансовая прокуратура Франции инициировала предварительное расследование в отношении китайской корпорации Huawei, передает агентство Agence France-Presse со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По информации издания, причиной расследования стали подозрения во взяточничестве, превышении должностных полномочий и нарушении профессиональной этики. В офисах Huawei в Париже прошли обыски.

Подробностей расследования не приводится. Представители китайской корпорации не комментировали ситуацию.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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