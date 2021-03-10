СМИ: часть госуслуг может стать недоступной без биометрии

Активизировать сбор биометрических данных россиян предложили в Минцифры. В ведомстве в течение двух лет планируют увеличить число записей в Единой биометрической системе (ЕБС) с нынешних 164 тысяч до 70 миллионов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По их данным, стимулировать граждан сдавать биометрические «слепки» планируется в частности через ограничение удаленного доступа к ряду госуслуг в отсутствие биометрии.