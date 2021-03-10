СМИ: часть госуслуг может стать недоступной без биометрии

Активизировать сбор биометрических данных россиян предложили в Минцифры. В ведомстве в течение двух лет планируют увеличить число записей в Единой биометрической системе (ЕБС) с нынешних 164 тысяч до 70 миллионов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По их данным, стимулировать граждан сдавать биометрические «слепки» планируется в частности через ограничение удаленного доступа к ряду госуслуг в отсутствие биометрии.

В России появится мобильное приложение для оплаты услуг «лицом»

ЕБС была запущена в июне 2018 года по инициативе Центробанка и Минцифры. Сейчас через эту систему россияне могут брать кредит в банке, открывать счета и вклады. Благодаря идентификации через ЕБС и единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) граждане могут обслуживаться без паспорта.

Сдать биометрические данные можно как в кредитных организациях, так и в МФЦ.

Ранее сообщалось, что российским вузам разрешили проводить дистанционные экзамены с помощью биометрии, передает телеканал «360».


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