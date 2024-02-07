СМИ: Apple тестирует два прототипа складных iPhone
Apple разрабатывает и тестирует как минимум два варианта iPhone со складным экраном, сообщает издание MacRumors.
По данным источника, устройства находятся на ранней стадии разработки и не включены в планы массового производства на 2024 или 2025 год.
На данный момент по всему миру 2,2 миллиарда активных гаджетов компании Apple, говорится в релизе корпорации. По словам главы компании Тима Кука, понятие «активный гаджет» подразумевает устройство, которое подключено к сети.
Ранее Тим Кук заявил, что Apple работает над созданием собственного искусственного интеллекта (ИИ), отмечает «Радиоточка НСН». Он подчеркнул, что корпорация продолжает вкладывать «большие средства» в эти системы. Раскрывать детали наработок он отказался, отметив, что результат трудов мир увидит уже в 2024 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru