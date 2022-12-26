СМИ: Apple не позволила адаптировать iPhone 14 под российские сети связи
Корпорация Apple отказалась включить в смартфоны iPhone 14 поддержку функций передачи голоса по сети LTE и звонков по Wi-Fi (VoLTE и VoWiFi). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на операторов связи «Вымпелком», «Мегафон» и Tele2.
Как сообщили российские компании, им не удалось договориться о возможности использовать указанные функции. На ввезенных из-за рубежа устройствах линейки iPhone 14 VoLTE и VoWiFi работают некорректно или же вовсе не предусмотрены. По данным источников, в смартфонах отсутствуют файлы с настройками для каждой конкретной сети.
Несмотря на сложности, снижения спроса на смартфоны Apple или перехода на устройства на базе Android не отмечается, рассказал источник среди поставщиков электроники. По словам собеседника «Коммерсанта», лояльность аудитории Apple высока, и даже отключение многих возможностей «не будет фатально сказываться на продажах».
Американская Apple, приостановившая работу в России на фоне специальной военной операции, в сентябре представила новую линейку смартфонов iPhone 14, напоминает «Свободная пресса». Произведенные Apple устройства продолжают поставлять в РФ в рамках параллельного импорта.
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