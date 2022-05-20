СМИ: Администрация президента провела закрытую встречу с российскими разработчиками видеоигр

По словам одного из собеседников издания, во встрече участвовали непосредственно разработчики и продюсеры, так как «в АП хотели понять, насколько реально все плохо». Участники рассказали о ключевых проблемах: трудностях с доступом к площадкам дистрибуции мобильных и компьютерных игр, риске лишиться доступа к необходимому программному обеспечению — игровым движкам.

Кроме того, на встрече разработчиков и АП обсуждали перспективу работы отечественных игровых компаний на китайском рынке, который мог бы компенсировать западный.

«Но китайский рынок крайне зарегулирован, и войти туда без административной помощи государства не выйдет»,— пояснил источник.

В связи с этим на мероприятии затронули вопрос создания одного или нескольких паблишеров в РФ, через которых местные разработчики смогли бы попадать на китайский рынок. Кроме того, обсуждался вопрос «восприятия разработчиков игр российской общественностью» в целом.

