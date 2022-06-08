СМИ: Huawei закрывает магазины в России

Канада расширила санкции по нефтегазовой и химической промышленности РФ СМИ: Украина не даёт США полные данные о ситуации для продолжения поставок оружия Данные клиентов «Умного дома» «Ростелекома» утекли в сеть Президент Никарагуа разрешил ввод в страну войск РФ в гуманитарных целях Мединский считает, что площадь РФ станет как при империи