СМИ: Huawei закрывает магазины в России

Телекоммуникационная компания Huawei приняла решение о закрытии всех своих официальных торговых точек в России, передает РИА «Новости».

Причиной такого шага стала нехватка продукции на складах, а также падение спроса на смартфоны в РФ.

«Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы Huawei продолжит закрывать свои магазины», — заявил РИА Новости источник в компании.

Ретейлеры сообщили о сокращении ассортимента бытовой техники и электроники в России

Как отмечается, уже 4 из 19 магазинов прекратили работу, в ближайшие месяцы ожидается закрытие остальных точек.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сейчас в рамках параллельного импорта крупные компании завозят значительно меньше электроники, чем раньше.

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ТЕГИ:РоссияДефицитСмартфоныМагазины
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