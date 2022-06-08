СМИ: Huawei закрывает магазины в России
Телекоммуникационная компания Huawei приняла решение о закрытии всех своих официальных торговых точек в России, передает РИА «Новости».
Причиной такого шага стала нехватка продукции на складах, а также падение спроса на смартфоны в РФ.
«Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы Huawei продолжит закрывать свои магазины», — заявил РИА Новости источник в компании.
Как отмечается, уже 4 из 19 магазинов прекратили работу, в ближайшие месяцы ожидается закрытие остальных точек.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сейчас в рамках параллельного импорта крупные компании завозят значительно меньше электроники, чем раньше.
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