Шпионский Windows 12: Чем может быть опасна новая операционная система

Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук заявил НСН, что анонсированная Windows 12 может передавать данные о пользователях на сервера Microsoft.

Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в эфире НСН предупредил пользователей анонсированной Windows 12 о возможной передаче информации на сервера Microsoft: фактически, новая версия ОС может оказаться шпионской.

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Windows 12 готовится к выходу уже в 2024 году. Обещают новый дизайн, опыт использования и полную интеграцию с искусственным интеллектом (ИИ) на разных уровнях.

«В июне 2024 года ожидается выход Windows 12. Как говорят руководители Microsoft, в ней будет искусственный интеллект. Он должен заменить кнопку «Пуск», что бы это ни значило. Надеюсь, он не будет прямо вместо кнопки «Пуск», которая привычна пользователям. Будет больше функций, завязанных на ИИ. Производители процессоров уже подготовили продукты, которые отвечают за обработку искусственного интеллекта. Я не знаю, что конкретно в ней будет, но, скорее всего, Windows 12 будет изучать поведение пользователя, давать рекомендации, но никто не гарантирует, что эта информация не будет уходить дальше, на сервера Microsoft для того, чтобы знать о пользователях еще больше», - сказал собеседник НСН.

Ранее днем спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты перейдут с Windows на Linux. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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