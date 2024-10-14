Следы древнего озера эпохи плейстоцена нашли в Крыму

Отмечается, что озеро существовало от 1,5 до 1,8 миллиона лет назад. Обнаружили водоем после того, как нашли останки древних существ, обитавших у воды: уток-широконосок и выдры.

Ученые провели бурение и подтвердили догадку – нашли отложения, говорящие о том, что на месте окрестностей поселка Зуя много лет назад было озеро.

Ранее в Татарстане ученые нашли захоронения, которые могут быть древнее египетских пирамид, напоминает «Свободная пресса».

