Следы древнего озера эпохи плейстоцена нашли в Крыму

Следы древнего озера нашли в Белогорском районе Крыма, рассказал РИА Новости Крым научный сотрудник комплекса «Пещера Таврида» Богдан Зайцев.

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Отмечается, что озеро существовало от 1,5 до 1,8 миллиона лет назад. Обнаружили водоем после того, как нашли останки древних существ, обитавших у воды: уток-широконосок и выдры.

Ученые провели бурение и подтвердили догадку – нашли отложения, говорящие о том, что на месте окрестностей поселка Зуя много лет назад было озеро.

Ранее в Татарстане ученые нашли захоронения, которые могут быть древнее египетских пирамид, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: /vk.com/s.busurin
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