Следы древнего озера эпохи плейстоцена нашли в Крыму
Следы древнего озера нашли в Белогорском районе Крыма, рассказал РИА Новости Крым научный сотрудник комплекса «Пещера Таврида» Богдан Зайцев.
Отмечается, что озеро существовало от 1,5 до 1,8 миллиона лет назад. Обнаружили водоем после того, как нашли останки древних существ, обитавших у воды: уток-широконосок и выдры.
Ученые провели бурение и подтвердили догадку – нашли отложения, говорящие о том, что на месте окрестностей поселка Зуя много лет назад было озеро.
Ранее в Татарстане ученые нашли захоронения, которые могут быть древнее египетских пирамид, напоминает «Свободная пресса».
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