Скорость мобильного интернета в метро выросла на 42%

МегаФон обновил сеть в московском метро, что позволило увеличить скорость мобильного интернета на 42%, сообщили в компании.

Так, новое оборудование было установлено на самых загруженных ветках - Кольцевой, Замоскворецкой, Сокольнической и других. Модернизация затронула более 130 станций, на них приходится 45% всего пассажиропотока.

Технический директор МегаФона Алексей Титов напомнил, что компания первой предоставила абонентам доступ к технологии 4G в столичной подземке в 2016 году, ежегодно потребление мобильного трафика растет, люди активнее используют гаджеты в дороге. В частности, за прошлый год трафик увеличился на 11%.

«Мы постоянно отслеживаем изменения и модернизируем сеть с учетом строительства новых станций и перераспределения нагрузки, чтобы наши абоненты оставались на связи и могли пользоваться скоростным интернетом даже в метро», - отметил он.

На сегодняшний день более 90% абонентов в метро используют мобильный интернет. Чаще всего пассажиры читают новости, общаются в сети, смотрят фильмы. На мессенджеры, социальные сети и видеосервисы в метро приходится более 50% от общего трафика.

