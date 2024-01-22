Систему батареи для электрокара LADA разработали в Москве
Московский разработчик и производитель электронных решений для автомобилей ГК «Итэлма» принял участие в создании одной из ключевых систем батареи для электрокара Lada e-Largus. Об этом заявил министр московского правительства, глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Российский электромобиль, производство опытной партии которого было запущено 15 декабря 2023 года в Ижевске, состоит из российских комплектующих более чем наполовину и имеет запас хода до 390 километров.
По словам Овчинского, предприятие участвовало в создании одной из самых сложных частей батарей электрокара — системы управления силовой установкой.
В работе участвовала компания «Системы автономной энергии» при взаимодействии с инженерами АвтоВАЗа. Батареи снабжены современной системой контроля и управления собственной разработки.
По словам гендиректора компании «Системы автономной энергии» Антона Мухина, LADA e-Largus стал первым российским электромобилем с отечественной батареей настолько глубокой локализации. В ближайшие два года планируется наладить производство последнего зарубежного элемента — аккумуляторной ячейки, добавил он.
Кроме того, в рамках масштабного инвестиционного проекта строится инженерный центр, который обеспечит работой более 450 человек.
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