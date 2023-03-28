Силовые ведомства наделят правом пресекать работу всех видов беспилотников

Силовые ведомства могут наделить правом пресекать движение любых беспилотников. Такой законопроект сегодня намерен внести на рассмотрение Госдумы председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Сейчас силовики могут пресекать работу только способных перемещаться по воздуху беспилотников. По мнению парламентария, необходимо наделить их правом бороться с беспилотниками во всех сферах: в воздухе, в воде, на земле.

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«Учитывая сегодняшнюю ситуацию, делать это надо, как можно быстрее»,— написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам депутата, беспилотные аппараты всех видов активно применяются в боевых и диверсионнно-террористических целях. Он напомнил о морских беспилотниках, которые на днях пытались атаковать Севастополь.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 24 марта вручил ордена Мужества девушкам-военнослужащим, отразившим атаку беспилотников в Крыму, передает НСН.


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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:ЗаконопроектБеспилотники

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