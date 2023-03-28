Силовые ведомства наделят правом пресекать работу всех видов беспилотников

Силовые ведомства могут наделить правом пресекать движение любых беспилотников. Такой законопроект сегодня намерен внести на рассмотрение Госдумы председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Сейчас силовики могут пресекать работу только способных перемещаться по воздуху беспилотников. По мнению парламентария, необходимо наделить их правом бороться с беспилотниками во всех сферах: в воздухе, в воде, на земле.