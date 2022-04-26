«Швабе» показал новый концентратор кислорода на «Иннопроме»

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех в Ташкенте представил макет комплекса для производства газообразного кислорода высокой чистоты из воздуха.

Отмечается, что отечественная разработка позволит врачам получать медицинский газ для пациентов самостоятельно, что обеспечит независимость от сторонних поставщиков.

Получаемый кислород обладает 90-96% коэффициентом чистоты. Такой кислород используют службы анестезиологии и реанимации, в отделениях интенсивной терапии и операционных блоках.

По словам разработчиков, ключевыми преимуществами концентратора являются многократное снижение себестоимости и надежность – за счет отсутствия газификаторов, которые являются опасными производственными объектами.

Концентратор также обеспечивает круглосуточную бесперебойную подачу и полную автоматизацию производства.

Заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Дмитроченко отметил, что комплекс может управляться вручную через сенсорную панель или удаленно.

«Многоуровневый защищенный доступ для диспетчерского управления, возможность записи и регистрации данных являются дополнительными преимуществами разработки», – добавил он.

Производство концентраторов «Швабе» осуществляет совместно с технологическим партнером – компанией «Медикал Технолоджис», лидером по производству стационарного медоборудования и станций медицинских газов.

