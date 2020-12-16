Сбой в работе Telegram устранили в ряде стран Европы

Работа Telegram после сбоя восстановлена примерно у половины пользователей. Об этом сообщает администрация мессенджера в своём Twitter.

Отмечается, что сбой в работе Telegram устранён в Восточной Европе и в некоторых регионах в центральной части континента.

Ранее в среду стало известно, что мессенджер перестал работать сразу в нескольких странах мира. Было зафиксировано более 15 тысяч сообщений о сбоях в работе приложения.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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