Сбой в работе Telegram устранили в ряде стран Европы
Работа Telegram после сбоя восстановлена примерно у половины пользователей. Об этом сообщает администрация мессенджера в своём Twitter.
About half of the affected users are back online now (mostly Eastern Europe, parts of Middle East). Working to bring back the rest. Not long now! 🦾— Telegram Messenger (@telegram) December 16, 2020
Отмечается, что сбой в работе Telegram устранён в Восточной Европе и в некоторых регионах в центральной части континента.
Ранее в среду стало известно, что мессенджер перестал работать сразу в нескольких странах мира. Было зафиксировано более 15 тысяч сообщений о сбоях в работе приложения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 509 / сут.
Умерли
48 564+596 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 490 / сут.
- Telegram сообщил о восстановлении доступа к мессенджеру у всех пользователей
- Стало известно, когда снизятся цены на продукты в России
- Крупную нарколабораторию ликвидировали в Ленинградской области
- Стрелков: ФСБ плохо сработала с Навальным. Но они не виноваты!
- Новая космическая станция РФ может получить искусственную гравитацию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru