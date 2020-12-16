Мессенджер Telegram перестал работать сразу в нескольких странах мира, говорится в материалах на сайте Downdetector.

Зафиксировано более 15 тысяч сообщений о сбоях в работе приложения, как пишут пользователи на сайте, сервис не работает в Москве, Минске, Праге, Киеве, Петербурге, Новороссийске и других городах.

В среду утром сообщплось, что пользователи фиксируют сбой в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram, а также сервиса YouTube. Неполадки отмечены по всему миру, в том числе в России.



