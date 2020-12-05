Сбербанк устранил сбой по картам Visa
Сбербанк проинформировал об устранении сбоя в работе карт Visa, который пользователи зафиксировали в субботу днем, сообщает «Интерфакс».
«Сегодня по техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с затруднениями при проведении операций по картам Visa», - сказано в официальном сообщении в Telegram-канале банка.
По данным сайта Downdetector, сбой в действии Сбербанка пользователи начали отмечать с 14:50 по московскому времени.
Предыдущий сбой произошел 11 сентября. Из-за неполадок клиенты не могу воспользоваться услугой перевода в мобильном банке.
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