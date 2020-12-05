Сбербанк устранил сбой по картам Visa

Сбербанк проинформировал об устранении сбоя в работе карт Visa, который пользователи зафиксировали в субботу днем, сообщает «Интерфакс».

Сбербанк планирует выпустить свою криптовалюту в 2021 году

«Сегодня по техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с затруднениями при проведении операций по картам Visa», - сказано в официальном сообщении в Telegram-канале банка.

По данным сайта Downdetector, сбой в действии Сбербанка пользователи начали отмечать с 14:50 по московскому времени.

Предыдущий сбой произошел 11 сентября. Из-за неполадок клиенты не могу воспользоваться услугой перевода в мобильном банке.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:СбойБанковские КартыСбербанк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры