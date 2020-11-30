Сбербанк планирует выпустить свою криптовалюту в 2021 году

Сбербанк может начать выпуск собственной криптовалюты «Сберкоин». Об этом на презентации стратегии группы «Сбер» рассказал глава компании Герман Греф.

По словам Грефа, банк планирует начать эксперимент со «Сберкоином» в 2021 году.

Ранее СМИ сообщали, что Сбербанк задумался о запуске собственной криптовалюты, привязанной к рублю. Банк планировал использовать её для внутренних транзакций и операций между банками.

В Сбербанке также отмечали, что «Сберкоин» будет относиться к так называемым «стейблкоинам» – виртуальным валютам, привязанным к реальным, и криптовалюта банка будет обладать фиксированной стоимостью в рублях.

