Сбербанк планирует выпустить свою криптовалюту в 2021 году
Сбербанк может начать выпуск собственной криптовалюты «Сберкоин». Об этом на презентации стратегии группы «Сбер» рассказал глава компании Герман Греф.
По словам Грефа, банк планирует начать эксперимент со «Сберкоином» в 2021 году.
Ранее СМИ сообщали, что Сбербанк задумался о запуске собственной криптовалюты, привязанной к рублю. Банк планировал использовать её для внутренних транзакций и операций между банками.
В Сбербанке также отмечали, что «Сберкоин» будет относиться к так называемым «стейблкоинам» – виртуальным валютам, привязанным к реальным, и криптовалюта банка будет обладать фиксированной стоимостью в рублях.
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