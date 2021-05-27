«Сбер» представил прототип беспилотного электромобиля

Отмечается, что в основе конструкции ФЛИП – электрическая платформа собственной разработки, она приводится в движение электродвигателем. Источником питания является модуль сменных батарей, которые можно заменить за несколько минут. В качестве источников энергии могут использовать альтернативные варианты – газ и водород.

По габаритам ФЛИП схож со стандартным легковым автомобилем (3,62 м на 1,95 м), но пространства внутри больше на 40%, места в салоне хватит для 6 человек.



