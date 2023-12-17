Саратовские ученые нашли способ не платить за отопление
В Саратовском государственном техническом университете (СГТУ) имени Гагарина разработали устройство, которое позволит отменить плату за отопление. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.
Речь идет об устройстве для вентиляции помещений, которое дает возможность придавать тепло и влагу вытяжного воздуха приточному потоку. За счет этого удается снизить затраты на отопление.
Разработку можно использовать в жилых домах, административных и производственных помещениях. В зданиях с теплоизолированными стенами можно полностью исключить платежи за отопление, отметили в вузе.
Ранее правительство приняло решение запретить банкам взимать проценты за оплату жилищно-коммунальных услуг со всех пенсионеров, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Непонятное отопление: Ученые и политики ищут способ снизить плату за тепло
- Саратовские ученые нашли способ не платить за отопление
- Съезд «Единой России» поддержал кандидатуру Путина на выборах президента
- Путин рассказал, как его родители отказались от квартиры ради машины
- Новогодние каникулы: Диван, Москва и горы
- Украинка Костюк отказалась играть с Андреевой на теннисном турнире во Франции
- Минэнерго не увидело оснований для полного снятия запрета на экспорт дизеля
- Аналитики назвали самые выгодные направления путешествий из Москвы и Петербурга
- Дорогие квадратные метры: В России ажиотаж на недвижимость
- Патрушев: яйца из Турции начнут поступать в РФ через 2-3 недели
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru