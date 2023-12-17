Саратовские ученые нашли способ не платить за отопление

В Саратовском государственном техническом университете (СГТУ) имени Гагарина разработали устройство, которое позволит отменить плату за отопление. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

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Речь идет об устройстве для вентиляции помещений, которое дает возможность придавать тепло и влагу вытяжного воздуха приточному потоку. За счет этого удается снизить затраты на отопление.

Разработку можно использовать в жилых домах, административных и производственных помещениях. В зданиях с теплоизолированными стенами можно полностью исключить платежи за отопление, отметили в вузе.

Ранее правительство приняло решение запретить банкам взимать проценты за оплату жилищно-коммунальных услуг со всех пенсионеров, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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