Саратовские ученые нашли способ не платить за отопление

Речь идет об устройстве для вентиляции помещений, которое дает возможность придавать тепло и влагу вытяжного воздуха приточному потоку. За счет этого удается снизить затраты на отопление.

Разработку можно использовать в жилых домах, административных и производственных помещениях. В зданиях с теплоизолированными стенами можно полностью исключить платежи за отопление, отметили в вузе.

Ранее правительство приняло решение запретить банкам взимать проценты за оплату жилищно-коммунальных услуг со всех пенсионеров, напоминает «Радиоточка НСН».

