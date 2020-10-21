Самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика» ввели в строй в Мурманске

Ледокол способен проводить караваны судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Ледокол этого проекта могут пробивать лед толщиной до трех метров.

Ранее военный эксперт предсказал морским державам зависимость от российских кораблей, передает РИА ФАН.

Неделю назад зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия продолжит отстаивать свои позиции в Арктике, несмотря на попытки дестабилизировать ситуацию в регионе.

Российский универсальный атомный ледокол «Арктика» — самый большой и мощный в мире. Судно было названо в честь легендарного советского судна, которое первым в истории дошло до Северного полюса в надводном положении.

