Власти РФ хотят предоставить россиянам гектар земли в Арктике

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло на рассмотрение в Правительство Российской федерации законопроект о бесплатных земельных участках для россиян в Арктической зоне страны для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности, говорится в сообщении на сайте министерства.

В сообщении на сайте министерства отмечается, что проект закона подготовлен по поручению вице-премьера России Юрия Трутнева.

Земля может быть востребована для строительства жилых домов и ведения бизнеса, добавляется в нем. Получить можно будет до 1 гектара на срок до 5 лет, а в дальнейшем оформить в собственность или долгосрочную аренду.



