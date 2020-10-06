Власти РФ хотят предоставить россиянам гектар земли в Арктике
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло на рассмотрение в Правительство Российской федерации законопроект о бесплатных земельных участках для россиян в Арктической зоне страны для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности, говорится в сообщении на сайте министерства.
В сообщении на сайте министерства отмечается, что проект закона подготовлен по поручению вице-премьера России Юрия Трутнева.
Земля может быть востребована для строительства жилых домов и ведения бизнеса, добавляется в нем. Получить можно будет до 1 гектара на срок до 5 лет, а в дальнейшем оформить в собственность или долгосрочную аренду.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru