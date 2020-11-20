С «Восточного» запустят британские космические аппараты OneWeb

На космодром «Восточный» в Амурской области прибыли британские космические аппараты для подготовки к запуску, говорится в сообщении «Роскосмоса».

Их доставили в Благовещенск на самолете Ан-124-100. Специалисты транспортировали их на космодром, где будет осуществляться их подготовка к намеченному на декабрь 2020 года запуску на ракете-носителе «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Этот пуск станет первым полностью коммерческим с космодрома «Восточный».