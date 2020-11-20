С «Восточного» запустят британские космические аппараты OneWeb
На космодром «Восточный» в Амурской области прибыли британские космические аппараты для подготовки к запуску, говорится в сообщении «Роскосмоса».
Их доставили в Благовещенск на самолете Ан-124-100. Специалисты транспортировали их на космодром, где будет осуществляться их подготовка к намеченному на декабрь 2020 года запуску на ракете-носителе «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Этот пуск станет первым полностью коммерческим с космодрома «Восточный».
Напомним, «Союз» отправится в космос с 36 британскими спутниками связи OneWeb. Этот пуск станет единственным в текущем году вместо запланированных пяти.
Пуски отложили из-за банкротства OneWeb.
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