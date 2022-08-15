Руководство «Сколково» рассказало о реакции на начало операции на Украине

Специальная военная операция на Украине и небывалые по размаху антироссийские санкции со стороны Запада помогли руководству «Сколково» синхронизироваться с теми задачами, которые ставит перед собой российское правительство. Об этом сообщил в интервью РБК руководитель фонда «Сколково» Игорь Дроздов.

По его словам, с сотрудники фонда обсуждается возможность корректировки деятельности фонда в целях повышения полезности стартапам в сложившейся обстановке. Задача руководителя — вдохновить коллег, вселить в них оптимизм и позитив, помочь сосредоточиться на работе и результатах, заявил собеседник издания.

ЕР предложила «уволить с позором» Дворковича с поста председателя фонда «Сколково»

По словам Дроздова, сложившаяся политическая ситуация мотивирует сотрудников «Сколково» на решение поставленных задач, однако, несмотря на внешние ограничения, график работы в «Сколково» остается разумным.

В марте Аркадий Дворкович покинул пост главы «Сколково». Перед этим Дворкович высказался о спецоперации на Украине, выступив против доминирования одних стран над другими. Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак тогда назвал Аркадия Дворковича национальным предателем и предложил «немедленно уволить его с позором» с поста председателя фонда «Сколково».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:СпецоперацияАркадий ДворковичСколково
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