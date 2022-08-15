Руководство «Сколково» рассказало о реакции на начало операции на Украине

Специальная военная операция на Украине и небывалые по размаху антироссийские санкции со стороны Запада помогли руководству «Сколково» синхронизироваться с теми задачами, которые ставит перед собой российское правительство. Об этом сообщил в интервью РБК руководитель фонда «Сколково» Игорь Дроздов.

По его словам, с сотрудники фонда обсуждается возможность корректировки деятельности фонда в целях повышения полезности стартапам в сложившейся обстановке. Задача руководителя — вдохновить коллег, вселить в них оптимизм и позитив, помочь сосредоточиться на работе и результатах, заявил собеседник издания.