Сегодня программисты не сами пишут код, а собирают из готовых модулей, но искусственный интеллект пока не готов самостоятельно создавать приложения, заявил НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

Британский стартап Builder.ai, основанный в 2016 году двумя индийскими предпринимателями, обещал автоматически создавать приложения с помощью чат-бота «Наташа». Компания, оцененная в 1,2 миллиарда долларов, привлекла 445 миллионов долларов инвестиций, включая средства от Microsoft и суверенного фонда Катара. Однако впоследствии выяснилось, что технология «Наташа» оказалась мифом – вместо искусственного интеллекта приложения создавали программисты из Индии и Украины. Геллер назвал этот случай анекдотичным.