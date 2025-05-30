«Руки все равно нужны»: Разработчик сайта Кремля о фейковом чат-боте «Наташа»

Искусственный интеллект заменит в ближайшее время только небольшую часть программистов, заявил НСН разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

Сегодня программисты не сами пишут код, а собирают из готовых модулей, но искусственный интеллект пока не готов самостоятельно создавать приложения, заявил НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

Британский стартап Builder.ai, основанный в 2016 году двумя индийскими предпринимателями, обещал автоматически создавать приложения с помощью чат-бота «Наташа». Компания, оцененная в 1,2 миллиарда долларов, привлекла 445 миллионов долларов инвестиций, включая средства от Microsoft и суверенного фонда Катара. Однако впоследствии выяснилось, что технология «Наташа» оказалась мифом – вместо искусственного интеллекта приложения создавали программисты из Индии и Украины. Геллер назвал этот случай анекдотичным.

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«Ситуация очень забавная, анекдотичная. Конечно, это единичный случай. Так работать можно только на старте, обманывать людей. Когда сервис становится более глобальным, руками со всем не справишься. Сейчас на самом деле программисты не так часто пишут код, чаще они его собирают из готовых модулей, которые до этого писали другие люди. Поэтому определить, писал человек или компьютер, крайне сложно. Можно определить только по человеческим ошибкам», - отметил он.

По его словам, искусственный интеллект заменит в ближайшее время только небольшую часть программистов. Например, алгоритм как раз может определять, человек или компьютер писал код.

«Искусственный интеллект ускорит работу значительной части программистов, заменит какой-то процент, но не 90%. Труд человека в этой сфере очень важен, нужно формировать запросы, приложения – это не типовой продукт, они всегда особенные. Это особенное нужно будет все равно писать людям. Конечно, появятся алгоритмы, которые будут отличать, кто писал код – человек или нейросеть. С этим как раз алгоритм справится лучше и быстрее. В текстовых редакторах я уже видел такие алгоритмы, где говорится, какой текст писал робот, а какой человек. Но пока они совершают ошибки. Но люди тоже совершают ошибки, тут вопрос средней частоты. Алгоритм улучшается, а люди – нет, поэтому в какой-то момент алгоритм обгонит», - подытожил собеседник НСН.

Builder.ai задолжала Amazon 85 миллионов долларов, Microsoft — 30 миллионов. Последним ударом стало списание 37 миллионов долларов со счетов по требованию кредитора Viola Credit. После этого на балансе осталось лишь около пяти миллионов долларов. Компания объявила о банкротстве, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Красноухов
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