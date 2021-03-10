«Ростелеком» восстановил доступ к государственным сайтам после сбоя
«Ростелеком» сообщил о восстановлении работы сети и доступа к ряду государственных сайтов после сбоя. В пресс-службе компании отметили, что работоспособность сети была налажена в 14:45.
«Сайты госорганов доступны. Причины сбоя изучаются, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем», — цитирует RT пресс-службу «Ростелекома».
Проблемы начались сегодня утром на фоне заявления Роскомнадзора о «замедлении» работы соцсети Twitter с 10 марта.
Глава Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН объяснил отказ Роскомнадзора от немедленной блокировки соцсети.
«У нас нет мягких рычагов влияния на зарубежные компании. Это триггерная история – или блокировать, или нет. Выбран путь показать серьезность наших намерений», - сказал он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru