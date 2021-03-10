«Ростелеком» восстановил доступ к государственным сайтам после сбоя

Проблемы начались сегодня утром на фоне заявления Роскомнадзора о «замедлении» работы соцсети Twitter с 10 марта.

Глава Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН объяснил отказ Роскомнадзора от немедленной блокировки соцсети.

«У нас нет мягких рычагов влияния на зарубежные компании. Это триггерная история – или блокировать, или нет. Выбран путь показать серьезность наших намерений», - сказал он.

