«Тинькофф» выпустит карты UnionPay для оплаты в Турции и странах Африки
Тинькофф Банк, попавший под санкции ЕС и Великобритании, с 23 мая начнет выпускать карты UnionPay для своих клиентов. На сайте финансовой организации размещена информация о тарифах, касающихся выпуска и обслуживания таких карт.
Карта UnionPay при этом не будет работать в странах Евросоюза, США, Великобритании, Грузии и Израиле. Однако ей можно расплатиться или снять деньги в банкомате, например, в Турции, ОАЭ или Таиланде, а также во многих странах Азии, Африки и Южной Америки, сообщает РБК.
Карты китайской платежной системы планируется выпускать как дополнительные к имеющимся у клиентов.
Ранее «Тинькофф» приостановил переводы в долларах и евро в Монголию, Сербию и Боснию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru