«Ростех»: Испытания авиадвигателя ПД-35 запланированы на начало 2024 года

«Испытания ... запланированы на начало 2024 года. В России авиадвигателей такого размера и мощности еще не выпускали — диаметр вентилятора составляет 3,1 м, тяга - 35 тонн», — говорится в сообщении в Telegram-канале учреждения.

Госкорпорация напомнила, что в октябре состоялись первые испытания газогенератора двигателя ПД-35 в имитирующих работу полноразмерного мотора условиях, они прошли успешно.

Ранее «Ростех» заявил о проведении летных испытаний нового двигателя второго этапа, которым будет оснащен отечественный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

