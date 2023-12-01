«Ростех»: Испытания авиадвигателя ПД-35 запланированы на начало 2024 года
Испытания полноразмерного турбореактивного двигателя пятого поколения ПД-35 могут пройти в начале следующего года. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».
«Испытания ... запланированы на начало 2024 года. В России авиадвигателей такого размера и мощности еще не выпускали — диаметр вентилятора составляет 3,1 м, тяга - 35 тонн», — говорится в сообщении в Telegram-канале учреждения.
Госкорпорация напомнила, что в октябре состоялись первые испытания газогенератора двигателя ПД-35 в имитирующих работу полноразмерного мотора условиях, они прошли успешно.
Ранее «Ростех» заявил о проведении летных испытаний нового двигателя второго этапа, которым будет оснащен отечественный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru