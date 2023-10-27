«Ростех» отгрузил первый комплект полностью российской авионики для МС-21
Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» передал заказчику первый комплект российской авионики для кабины самолета МС-21. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.
Отмечается, что КРЭТ отгрузил пульты управления самолетными системами и светотехническое оборудование, которые не уступают иностранным аналогам.
Входящее в концерн Ульяновское конструкторское бюро приборостроения разработало пульт, способный управлять различными системами и исполнительными механизмами самолета. Также полностью отечественным стало светотехническое оборудование в кабине пилота, от подсветки пола до светосигнальных табло.
«КРЭТ заменил большое количество иностранных комплектующих для бортового радиоэлектронного оборудования и уже приступил к поставкам новейшей авионики для начала стендовых отработок, а также сборки МС-21», — сообщил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.
Ранее госкорпорация сообщила о поставке в войска первой партии новейших 152-мм самоходных артиллерийских орудий «Мальва», напоминает RT.
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