«Ростех» отгрузил первый комплект полностью российской авионики для МС-21

Отмечается, что КРЭТ отгрузил пульты управления самолетными системами и светотехническое оборудование, которые не уступают иностранным аналогам.

Входящее в концерн Ульяновское конструкторское бюро приборостроения разработало пульт, способный управлять различными системами и исполнительными механизмами самолета. Также полностью отечественным стало светотехническое оборудование в кабине пилота, от подсветки пола до светосигнальных табло.

«КРЭТ заменил большое количество иностранных комплектующих для бортового радиоэлектронного оборудования и уже приступил к поставкам новейшей авионики для начала стендовых отработок, а также сборки МС-21», — сообщил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Ранее госкорпорация сообщила о поставке в войска первой партии новейших 152-мм самоходных артиллерийских орудий «Мальва», напоминает RT.

