Рост продаж Tesla превзошел ожидания аналитиков

Рост продаж Tesla превысил ожидания аналитиков. Корпорация Tesla сообщила, что за третий квартал 2021 года продали больше 241 тысячи электромобилей по всему миру. Причем сделали это несмотря на глобальную нехватку микрочипов.

Продажи выросли примерно на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Tesla поставила всего 140 тысяч электрокаров. Эти данные привела исследовательская компания FactSet.