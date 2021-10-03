Рост продаж Tesla превзошел ожидания аналитиков
Рост продаж Tesla превысил ожидания аналитиков. Корпорация Tesla сообщила, что за третий квартал 2021 года продали больше 241 тысячи электромобилей по всему миру. Причем сделали это несмотря на глобальную нехватку микрочипов.
Продажи выросли примерно на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Tesla поставила всего 140 тысяч электрокаров. Эти данные привела исследовательская компания FactSet.
Ранее стало известно, что электромобили трех брендов начнут выпускаться в России в течение ближайших трех лет. Об этом заявил заместитель главы Минпромторга РФ Александр Морозов. По словам замминистра, машины будут выходить под брендами Zetta, «Кама-1» и «Моторинвест». Морозов отметил, что липецкий «Моторинвест» стартует первым, за ним будет идти Zetta, однако этому проекту необходимы дополнительные инвестиции.
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