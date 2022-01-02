Россияне в ночь со 2 на 3 января увидят первый поток метеоров
Первый из четырех крупных потоков метеоров жители России смогут наблюдать в ночь со 2 на 3 января. Также в 2022 году на территории страны можно увидеть полное лунное и частное солнечное затмения.
Небольшой парад планет – когда несколько звезд Солнечной системы выстоятся в одну линию – пройдет в начале года, а летом состоятся два суперлуния подряд.
Об этом рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН в Петербурге Николай Железнов.
«В 2022 году на территории России будут наблюдаться два затмения, частное солнечное 25 октября и полное лунное 8 ноября. Из крупных, заметных потоков метеоров можно будет увидеть поток Квадрантиды в ночь со 2 на 3 января, Аквариды в мае, Персеиды в конце августа и поток Геминиды с 13 на 14 декабря. Что касается Луны, то в следующем году можно будет наблюдать два полноценных суперлуния подряд - в июне и июле», - рассказал ТАСС ученый.
Всего в 2021 году россияне смогли увидеть четыре затмения и суперлуние.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+18 233 / сут.
Умерли
311 тыс.+811 / сут.
Выздоровели
9,5 млн+26 976 / сут.
- Россияне в ночь со 2 на 3 января увидят первый поток метеоров
- На Урале устранили аварий, оставившую без отопления дома 17,6 тыс. человек
- Захарова ужаснулась тратам Британии на раскачивание внутриполитической ситуации в России
- В ЛНР зафиксировали стягивание вооружений к занятой ВСУ школе в Донбассе
- Экс-прокурор Украины Луценко: У Путина есть компромат на Зеленского
- Вирусолог назвал условия для окончания пандемии в 2022 году
- Путин и Эрдоган подтвердили сотрудничество между Россией и Турцией
- Добыча «Газпрома» в 2021 году стала рекордной за 13 лет
- Читатели Le Figaro с восхищением обсуждают новогоднее обращение Путина
- Аэропорт Перми возобновил работу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru