Россияне в ночь со 2 на 3 января увидят первый поток метеоров

Небольшой парад планет – когда несколько звезд Солнечной системы выстоятся в одну линию – пройдет в начале года, а летом состоятся два суперлуния подряд.

Об этом рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН в Петербурге Николай Железнов.

«В 2022 году на территории России будут наблюдаться два затмения, частное солнечное 25 октября и полное лунное 8 ноября. Из крупных, заметных потоков метеоров можно будет увидеть поток Квадрантиды в ночь со 2 на 3 января, Аквариды в мае, Персеиды в конце августа и поток Геминиды с 13 на 14 декабря. Что касается Луны, то в следующем году можно будет наблюдать два полноценных суперлуния подряд - в июне и июле», - рассказал ТАСС ученый.

Всего в 2021 году россияне смогли увидеть четыре затмения и суперлуние.

