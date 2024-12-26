Россия вошла в ТОП-3 по готовности к внедрению беспилотного транспорта

В рамках исследования учитывались такие критерии, как госполитика в сфере цифровизации транспорта, готовность инфраструктуры, развитие соответствующих технологий и производства, а также готовность потребителей к автономному транспорту.

Всего в список попали 16 стран. Это государства, входящие в БРИКС и СНГ, а также торговые партнёры Москвы. Россия набрала 58,2 балла и заняла третье место, пропустив вперёд лишь Китай (62,7 балла) и ОАЭ (58,5 балла).

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что беспилотные автомобили начнут широко использовать в России через 5—7 лет, сообщает RT.

