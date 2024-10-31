Беспилотные мечты: В отрасли призвали «АвтоВАЗ» освоить обычные автомобили

Технологии «АвтоВАЗа» недостаточно развиты для производства беспилотных автомобилей, концерну нужно сократить расходы на бесполезные маркетинговые и научные разработки. Об этом НСН заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Руководитель по научно-исследовательской работе «АвтоВАЗа» Константин Котляров ранее заявил на научно-производственном форуме «Золотая долина» в Новосибирске, что внедрение технологии автопилота в компании запланировано на 2030-е годы. Правда, перед этим предстоит «научить» автопилот ориентироваться по разметке, принимать решения в нештатных ситуациях и делать «моральный выбор», подчеркнул представитель концерна. Хайцеэр усомнился, что «АвтоВАЗ» сможет внедрить беспилотные технологии.