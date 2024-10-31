Беспилотные мечты: В отрасли призвали «АвтоВАЗ» освоить обычные автомобили
Автопилот важен в сфере грузового транспорта, где наблюдается нехватка 30% водителей, необходимости в беспилотных легковушках нет, сказал НСН Ян Хайцеэр.
Технологии «АвтоВАЗа» недостаточно развиты для производства беспилотных автомобилей, концерну нужно сократить расходы на бесполезные маркетинговые и научные разработки. Об этом НСН заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Руководитель по научно-исследовательской работе «АвтоВАЗа» Константин Котляров ранее заявил на научно-производственном форуме «Золотая долина» в Новосибирске, что внедрение технологии автопилота в компании запланировано на 2030-е годы. Правда, перед этим предстоит «научить» автопилот ориентироваться по разметке, принимать решения в нештатных ситуациях и делать «моральный выбор», подчеркнул представитель концерна. Хайцеэр усомнился, что «АвтоВАЗ» сможет внедрить беспилотные технологии.
«Думаю, что у “АвтоВАЗа” в первую очередь проблемы с технологиями. Это не IT-компания, у них нет такой развитой экосистемы с научными разработками, в первую очередь касаемо беспилотников. Высказывания “АвтоВАЗа” по меньшей мере смешны, им надо сначала освоить хоть один свой автомобиль, а потом уже задумываться о беспилотниках. “АвтоВАЗу” надо сократить многочисленные расходы, научные или маркетинговые разработки, которые не дают никакого результата», — сказал Хайцеэр.
Собеседник НСН отметил, что наиболее активно беспилотные технологии развиваются в сфере грузового транспорта, а сложные погодные условия не мешают беспилотному транспорту ориентироваться.
«Наиболее перспективное направление развития беспилотного транспорта — грузовые автомобили. Именно в этой области у нас не хватает порядка 30% водителей, это очень существенно нагружает и удорожает услуги всей отрасли. Мир в первую очередь идет по разработке беспилотных грузовиков. Для легковых автомобилей это не так актуально. Что же касается сложных погодных условий, например, снегопада, из-за которого беспилотник якобы “не видит” разметку, то стоит сказать, что чувствительность этих датчиков достаточно серьезная, и не в снеге проблема. Мы видим роботов-доставщиков в Москве, которые работают даже зимой и отлично ориентируются. Это и есть развитие технологий беспилотного транспорта», — подытожил он.
Ранее президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс», член общественного совета при Ространснадзоре России Владимир Матягин заявил, что беспилотные грузовики могут ездить только по дорогам, которые обеспечены соответствующей инфраструктурой, а за рулем таких автомобилей все равно должны находиться водители-операторы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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