Россия откажется от метеоинформации с западных спутников к концу года
Россия к концу года намерена полностью отказаться от информации с западных метеоспутников. Об этом заявил глава Росгидромета Игорь Шумаков, передает РИА Новости.
Как отметил руководитель федеральной службы, до определенного времени РФ тесно сотрудничала с иностранной системой Eumetsat, поставлявшей «достаточно большое количество оперативной информации» для прогностической деятельности. Однако теперь информационный поток от западных коллег практически иссяк. Нехватку данных удалось почти устранить благодаря госкорпорации «Роскосмос».
«Немного забегая вперед, я думаю, что к середине или к концу этого года с учетом планов по запуску гидрометеорологических аппаратов мы сможем отказаться от Eumetsat совсем», — указал Шумаков.
Между тем на орбиту вышел гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-4, запущенный с помощью ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru