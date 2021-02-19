Российскую тундру заселят бизонами из Латвии для спасения степей
Партию степных бизонов из Латвии завезут на северо-восток Якутии, сообщает ТАСС.
Первая партия животных была доставлена в 2019 году из Дании. Бизоны примут участие в эксперименте по воссозданию экосистемы мамонтовых степей. Как ожидается, на месте вытоптанных мхов и лишайников могут начать расти травы и злаки. Впоследствии это приведет к осушению почвы и позволит воссоздать прежнюю экосистему.
Бизонов доставят в Плейстоценовый парк, в нижнем течении реки Колымы. Его общая огороженная площадь составляет 20 квадратных километров. Идея парка состоит в интродукции сохранившихся видов мегафауны для воссоздания почв и ландшафтов, характерных для мамонтовых тундростепей.
Сегодня в Плейстоценовом парке можно увидеть якутских лошадей, лосей, северных оленей, яков, степных бизонов, зубров и овцебыков.
Учёные России и США впервые получили в распоряжение неповрежденный замороженный труп бизона из вечной мерзлоты Якутии. Более 9 тыс. лет он пролежал в вечной мерзлоте северо-востока региона. В августе 2011 года на берегу озера Чукчалах его нашли члены родовой общины «Юкагир».
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