Российскую тундру заселят бизонами из Латвии для спасения степей

Бизонов доставят в Плейстоценовый парк, в нижнем течении реки Колымы. Его общая огороженная площадь составляет 20 квадратных километров. Идея парка состоит в интродукции сохранившихся видов мегафауны для воссоздания почв и ландшафтов, характерных для мамонтовых тундростепей.

Сегодня в Плейстоценовом парке можно увидеть якутских лошадей, лосей, северных оленей, яков, степных бизонов, зубров и овцебыков.

Учёные России и США впервые получили в распоряжение неповрежденный замороженный труп бизона из вечной мерзлоты Якутии. Более 9 тыс. лет он пролежал в вечной мерзлоте северо-востока региона. В августе 2011 года на берегу озера Чукчалах его нашли члены родовой общины «Юкагир».

