Российское ноу-хау: дышащие маски для фитнеса и офиса

Маски с повышенным уровнем защиты и облегчающими дыхание фильтрами создали российские разработчики. В них можно ходить весь день и даже заниматься фитнесом. Об этом рассказывает RT со ссылкой на пресс-службу платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

В новинке применяют фильтр, подобный тем, что установлен в аппарате ИВЛ. За счет этого снижается риск заболеть или получить аллергическую реакцию на пыль, аэрозоли или грибок. Также в маске установлены датчики, которые отслеживают физическую нагрузку, температуру тела и даже качество воздуха.

«В такой маске очень легко дышать: в ней можно заниматься спортом, в том числе бегать. Кроме того, маска оснащена шестью типами датчиков: концентрации углекислого газа и кислорода при вдохе/выдохе, насыщенности крови кислородом (SpO2), качества воздуха (TVOC), температуры тела, атмосферного давления, влажности», - пояснили в НТИ.

Маски изготовлены из неопрена с силиконовыми наполнениями, благодаря которым она не скользит по коже. По словам руководителя дирекции развития решений ISG Neuro Павла Волкова, чехол можно стирать, а электростатические фильтры - менять после использования. Он уточнил, что приборный блок извлекается перед стиркой. Фильт можно не менять до 48 часов.

Сообщается, что новые маски одобрили спортсмены.

