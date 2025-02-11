Российский научный фонд объявил конкурс «мегагрантов» в прикладных исследованиях

Российский научный фонд приступил к приёму заявок на участие в конкурсе «мегагрантов» для финансирования фундаментальных и поисковых научных исследований под руководством ведущих ученых из других стран. Как сообщили в РНФ, сумма поддержки грантов прикладного характера составит от 20 до 80 миллионов рублей в течении года.

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На первоочередную поддержку могут рассчитывать проекты, которые способствуют реализации национальных проектов технологического лидерства и/или важные для создания высокотехнологичной продукции, не имеющей мировых аналогов. Также в приоритете значатся проекты по созданию прототипов продукции, новых технологий.

В РНФ уже заявили о готовности поддержать несколько ведущих отечественных научных коллективов в ближайшие четыре года с возможностью дальнейшего продления срока выполнения проектов еще на три года. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», итоги конкурса подведут и утвердят до 2 июня 2025 года.

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ФОТО: Фото6: Пресс-служба РНФ
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