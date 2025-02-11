Российский научный фонд объявил конкурс «мегагрантов» в прикладных исследованиях

На первоочередную поддержку могут рассчитывать проекты, которые способствуют реализации национальных проектов технологического лидерства и/или важные для создания высокотехнологичной продукции, не имеющей мировых аналогов. Также в приоритете значатся проекты по созданию прототипов продукции, новых технологий.

В РНФ уже заявили о готовности поддержать несколько ведущих отечественных научных коллективов в ближайшие четыре года с возможностью дальнейшего продления срока выполнения проектов еще на три года. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», итоги конкурса подведут и утвердят до 2 июня 2025 года.

