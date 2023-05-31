Российский холдинг представил перспективные разработки на выставке «Комплексная безопасность»

Международный салон «Комплексная безопасность» уже в 14 раз открылся в Московской области. Выставка – крупнейший проект федерального уровня в данной сфере. Там демонстрируются результаты государственной политики и достижения в области обеспечения безопасности страны, населения и территории.

В рамках салона холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представляет устройства обеспечения безопасности, а также медицинскую технику собственного производства. В числе ключевых экспонатов: активно-импульсная камера скрытого наблюдения и охраны территории; SWIR-камера, способная вести поиск объектов в условиях недостаточной видимости, в том числе на воде; тепловизионный модуль системы защиты инфраструктуры – он предназначен для круглосуточного мониторинга территории охраняемых объектов.

Всего разработки представляют восемь производственных площадок холдинга: НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, НПО «Государственный институт прикладной оптики», Лыткаринский завод оптического стекла, Московский завод «САПФИР», Новосибирский приборостроительный завод, Государственный научный центр РФ НПО «Орион», Красногорский завод им. С. А. Зверева и Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова.

По словам генерального директора «Швабе», члена Бюро Союза машиностроителей России Вадима Калюгина, в представленных разработках использованы последние достижения лазерных, оптических и оптоэлектронных технологий.

«Некоторые образцы уже применяются различными структурами и планируется дальнейшее развитие сотрудничества по ключевым направлениям», – отметил глава компании.

Среди других представленных разработок: светофор нового поколения, акустические системы нелетального воздействия, дозиметры радиации и гамма-излучения, медицинские приборы для инфузионной терапии, система видео-тепловизионного мониторинга и аналитики.

Основные мероприятия салона пройдут на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Кубинке с 31 мая по 3 июня.

