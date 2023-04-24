Российский холдинг демонстрирует отечественные разработки на выставке в Ташкенте

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представляет оптико-электронные устройства и медтехнику в ходе Международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте, которая проходит на территории НВК «Узэкспоцентр» с 24 по 26 апреля.

Особое внимание уделяется первому российскому мобильному инкубатору BONNY, позволяющему транспортировать новорожденных и детей раннего возраста в вертолетах санавиации или в автомобилях скорой медицинской помощи. Инкубатор оборудован датчиками частоты сердечных сокращений, отслеживания температуры тела и уровня кислорода в крови. Также он защищает маленьких пациентов от вибраций, холода и шума.

Кроме того, на выставке экспонируются телескопы серии Levenhuk Lzos Dob. С их помощью можно наблюдать за планетами, звездными скоплениями, галактиками и разными видами туманностей. Иные оптико-электронные разработки представлены фотообъективами «Зенитар 2,8/60 Макро», «Селена 1,9/58» и «Рубинар» с фокусными расстояниями 300 и 500 мм.

Кроме того, участникам выставки показан цифровой контент — единая платформа управления транспортной системой. Ее работа демонстрируется на примере московской ИТС, которую холдинг обслуживает с 2018 года.

По словам гендиректора «Швабе», члена Бюро Союза машиностроителей России Вадима Калюгина, холдинг показывает в Узбекистане современное оборудование, способное заинтересовать иностранную аудиторию, и рассчитывает на обширную деловую повестку, в том числе на ряд новых встреч и упрочение уже существующего сотрудничества.

Ожидается, что представитель холдинга выступит с докладом в ходе сессии, посвященной развитию российско-узбекских отношений в сфере медицинской промышленности. В дискуссии примут участие представители российских Минздрава, Минпромторга и Росздравнадзора, Министерства здравоохранения Узбекистана, а также иных профильных учреждений и ведомств.

В экспозиции холдинга представлена продукция Лыткаринского завода оптического стекла, Уральского оптико-механического завода им. Э. С. Яламова, Государственного научного центра РФ НПО «Орион», Красногорского завода им. С. А. Зверева и компании «Швабе-Москва».

Также в работе выставки участвуют представители Загорского оптико-механического завода, Новосибирского приборостроительного завода, Московского завода «САПФИР», ЦКБ «ФОТОН», предприятия «Германий», Вологодского оптико-механического завода и НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха.

