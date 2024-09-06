Российские ученые завершили доклинические испытания вакцины против рака
Российские ученые завершили доклинические испытания вакцины против рака, сообщил главный внештатный онколог Минздрава и гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн. В настоящее время Минздрав получил запрос на разрешение для начала первой фазы клинических испытаний вакцины.
Каприн отметил, что после получения разрешения будет объявлен набор добровольцев, подходящих по медицинским показаниям. Противопоказанием для участия в испытаниях станет незавершенная химиотерапия.
В июле Каприн также сообщил о снижении смертности от рака в России в первый год после диагноза: показатель упал с 23,6% в 2015 году до 18,3% в 2023 году.
В прошлом году уровень смертности снизился на 4,7% по сравнению с 2022 годом. Одновременно увеличилась выявляемость онкологических заболеваний, составив 74 587 случаев в 2023 году, что на 8% больше, чем в 2021 году, передает «Радиоточка НСН».
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