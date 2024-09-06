Российские ученые завершили доклинические испытания вакцины против рака, сообщил главный внештатный онколог Минздрава и гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн. В настоящее время Минздрав получил запрос на разрешение для начала первой фазы клинических испытаний вакцины.

Каприн отметил, что после получения разрешения будет объявлен набор добровольцев, подходящих по медицинским показаниям. Противопоказанием для участия в испытаниях станет незавершенная химиотерапия.