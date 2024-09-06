Академик РАН: Вакцина от рака прошла доклинические исследования
Российская вакцина от рака успешно прошла доклинические исследования, рассказал главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн во время пресс-конференции.
Он отметил, что теперь вакцина будет отправлена на первую фазу испытаний, но для этого необходимо разрешение Министерства здравоохранения РФ.
«Мы прошли доклинику» - поделился он.
Каприн пояснил, что после получения разрешения будет опубликовано специальное объявление о наборе добровольцев для испытания вакцины.
Ранее американские ученые успешно испытали на собаках препараты, замедляющие или обращающие вспять процесс старения организма, сообщает телекомпания ABC7, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru