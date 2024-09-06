Академик РАН: Вакцина от рака прошла доклинические исследования

Российская вакцина от рака успешно прошла доклинические исследования, рассказал главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн во время пресс-конференции.

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Он отметил, что теперь вакцина будет отправлена на первую фазу испытаний, но для этого необходимо разрешение Министерства здравоохранения РФ.

«Мы прошли доклинику» - поделился он.

Каприн пояснил, что после получения разрешения будет опубликовано специальное объявление о наборе добровольцев для испытания вакцины.

Ранее американские ученые успешно испытали на собаках препараты, замедляющие или обращающие вспять процесс старения организма, сообщает телекомпания ABC7, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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