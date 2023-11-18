В Антарктиде приземлился самый большой самолет в истории континента

Самолет сел на полосу, сделанную из снега и льда. На борту авиасудна находились 45 пассажиров, среди которых были ученые из Норвежского полярного института. Они везли с собой 12 тонн оборудования на исследовательскую станцию.

Директор Норвежского полярного института Камилла Брекке сообщила, что посадка такого большого самолета открывает новые возможности для логистики в норвежской антарктической станции Тролле. Это способствует укреплению исследований Норвегии в Антарктиде. Она также отметила, что использование крупного самолета может помочь сократить общие выбросы и уменьшить воздействие на окружающую среду в Антарктиде.

Ранее стало известно, что самый крупный на планете айсберг А23а начал активный дрейф со скоростью свыше 150 километров в месяц к берегам Антарктиды, передает «Радиоточка НСН».

